В Пермском крае на северных реках может начаться паводок

На ряде метеостанций Прикамья отмечены сильные дожди. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, за последние 12 часов в Чердыни выпало 24 мм осадков, в Березниках — 21 мм, в Бисере — 13 мм.

Синоптики подчеркивают, что в Бисере с начала июня выпало уже 249 мм осадков, или более четверти годовой нормы. Специалисты допускают, что рекорд самого дождливого июня (251 мм) там будет побит, так как в выходные дни вновь ожидаются дожди. Всего за пять последних дней в Прикамье выпало 116 мм осадков.

Причина аномальных дождей — высокая циклоническая активность. При этом наиболее сильна она на востоке региона. В других территориях отмечены лишь незначительные осадки.

По мнению метеорологов, столь высокая влажность создает условия для паводков на реках Вижае, Усьве, Койве. При этом они подчеркивают, что до аномальных значений июля 2007 года уровень воды в этих реках может не подняться. Тогда из-за дождей он вырос на 2–4 метра.