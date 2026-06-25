В Перми начата процедура реорганизации колледжа «Оникс»

Пермский краевой колледж «Оникс» сообщает о процедуре реорганизации. Информация об этом опубликована в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Как следует из сообщения, реорганизация произойдет в форме присоединения ГБПОУ «Пермский краевой колледж “Оникс”» к ГПОУ «Пермский профессионально-педагогический колледж» и создания на базе реорганизуемых учреждений государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский профессионально-педагогический колледж». Решение о реорганизации было принято на основании приказа министерства образования Пермского края. После реорганизации колледж «Оникс» будет ликвидирован.

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Стоит отметить, что о предстоящей реорганизации учебных заведений стало известно еще в 2024 году.

В краевом минобразовании «Ъ-Прикамье» пояснили, что на сегодняшний день на территории Перми функционируют две профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогические науки». «Для того чтобы не дублировать спектр специальностей, реализуемых «Ониксом» и Пермским профессионально-педагогическим колледжем, принято решение об объединении в одну юридическую организацию»,— уточнили в краевом минобре. В ведомстве подчеркнули, что объединение учреждений пройдет с сохранением всех направлений обучения и не повлечет за собой изменения условий работы и обучения для всех участников учебного процесса — преподавателей и обучающихся. Занятия продолжатся в привычных для студентов помещениях.

В минобре также рассказали, что передача структурных подразделений, ранее принадлежащих ГБПОУ «Пермский краевой колледж “Оникс”», была произведена в следующем порядке: корпус, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 9, по направлению обучения профессионального образования студентов с ОВЗ передана ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса»; корпус, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 12, передан в ведение ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум».