Минсельхоз Башкирии: через 10 лет 80% АПК будет приходиться на крупные компании

Через 10 лет 80% производства сельскохозяйственной продукции Башкирии будет приходиться на крупных игроков рынка, заявил на заседании Курултая первый заместитель министра сельского хозяйства региона Рамил Нуриахметов.

Отвечая на вопрос депутата парламента Рустема Ахунова о перспективах развития сельских территорий, господин Нуриахметов отметил, что в последние годы доля личных подсобных хозяйств в сельском хозяйстве уменьшается.

«Мы понимаем, что это происходит по объективным причинам: это и урбанизация, и отток сельского населения. В ближайшей перспективе — 10 – 15 лет — тенденция сохранится», — прокомментировал чиновник. По его мнению, в секторе останутся представители крупно-товарного производителя, способные выдержать конкуренцию.

По словам Рамила Нуриахметова, в 2025 году 30% зерновых в Башкирии произвели крестьянские (фермерские) хозяйства. На них также пришлось 30% масличных культур, 11% сахарной свеклы и 10% молока.

Идэль Гумеров