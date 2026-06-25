Чувашия вошла в число регионов с самым высоким ростом зарплатных предложений для строительных рабочих. По состоянию на апрель этого года показатель в республике увеличился на 26,3%, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии зарплатные предложения строителям выросли на 26,3%

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ В Чувашии зарплатные предложения строителям выросли на 26,3%

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Более высокий рост зафиксирован только в Туве (+31,6%) и Калмыкии (+27,3%).

При этом в целом по стране темпы роста зарплат в строительной отрасли замедлились. В 2023–2025 годах отрасль демонстрировала увеличение оплаты труда, в первом квартале года рост в большинстве регионов приблизился к уровню инфляции — около 6%.

Анна Кайдалова