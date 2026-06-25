Выпускники пожаловались Мизулиной за платные фото с главой Оренбургского района

Глава Лиги безопасного интернета получает письма от школьников, которые жалуются на платные фотографии с главой Оренбургского района. Об этом сообщает сама Екатерина Мизулина в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как следует из обращений, сегодня, 25 июня, пройдет бал, на котором соберутся выпускники с золотыми и серебряными медалями. В школах предупредили участников, что одна фотография с главой Оренбургского района — Василием Шмариным — будет стоить порядка 500 руб.

Сами выпускники с таким сбором средств не согласны и считают, что все снимки должны быть бесплатными.

Яна Вежлева