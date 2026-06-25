Аэропорт Оренбурга не принимает и не отправляет самолеты из-за атаки БПЛА

В Оренбургской области утром 25 июня объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщает глава региона Евгений Солнцев.

На фоне угрозы аэропорт муниципального центра перестал осуществлять прием и отправку воздушных судов в целях безопасности. Губернатор отметил, что на территории области могут наблюдаться проблемы со связью вплоть до ее полного нарушения.

В среду, 24 июня, из-за обломков БПЛА пострадало одно из промышленных предприятий Оренбуржья. На место для ликвидации последствий атаки выезжали силы МЧС, ранее сообщали в областном правительстве.