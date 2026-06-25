В аэропортах Казани и Нижнекамска в 09:02 сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В двух аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В двух аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ограничения ввели в 07:17 на фоне угрозы атаки беспилотников на Альметьевск, Бугульму, Лениногорск, Елабугу, Нижнекамск и Набережные Челны. В 08:30 угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов отменили.

По сообщению Росавиации, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Анна Кайдалова