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В Татарстане отменили угрозу атаки беспилотников

В 08:30 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на города Татарстана. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

В Татарстане отменили угрозу атаки беспилотников

В Татарстане отменили угрозу атаки беспилотников

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Татарстане отменили угрозу атаки беспилотников

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Бугульма, Лениногорск, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны отменена», — говорится в сообщении.

Режим ввели в 06:38 в Альметьевске, в 07:25 — в других городах республики.

Во время действия режима в аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска действовали ограничения на полеты. В Казани и Нижнекамске ограничения сняли в 09:02.

Анна Кайдалова