В отношении пермской муниципальной управляющей компании введено конкурсное производство

Арбитражный суд Пермского края ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО «ПМУП ГКТХ» сроком на шесть месяцев. Информация об этом содержится в картотеке суда. Конкурсным управляющим утвержден член ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Илья Маслохутдинов.

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Напомним, в декабре прошлого года Арбитражный суд Пермского края ввел процедуру наблюдения в отношении муниципальной управляющей компании ООО «ПМУП ГКТХ». По состоянию на 17 февраля 2026 года было подано 16 заявлений о включении требований в реестр кредиторов на сумму 41,8 млн руб.