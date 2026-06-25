Дело возбуждено после поджога машин в Мытищах

МВД возбудило уголовное дело об умышленном повреждении имущества после поджога автомобиля в подмосковных Мытищах. Неизвестный поджег один автомобиль, после чего огонь перекинулся на три соседние машины.

Инцидент произошел 24 июня на 2-й Институтской улице. Информации о пострадавших нет. Злоумышленник пока не пойман. По данным агентства «Москва», три машины сгорели полностью, еще несколько получили повреждения. Один водитель при попытке спасти автомобиль врезался в стену дома.