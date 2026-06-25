ВС УР рассмотрел дело бизнесмена о гибели работника под колесами грузовика

Верховный суд Удмуртии оставил в силе оправдательный приговор директору ООО «Контур» по уголовному делу о нарушении требований охраны труда со смертельным исходом (ст. 143 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии обвинения, подсудимый в январе 2020 году не разъяснил водителю автомобиля «МАЗ» технику безопасности, допустил его к работам, во время которых последний не убедился в полной остановке грузовика и оказался под его колесами. В результате происшествия он скончался на месте.

Во время судебного разбирательства подсудимый вину не признал. Завьяловский райсуд Удмуртии не установил причинно-следственной связи между действиями подсудимого и смертью потерпевшего и оправдал его с признанием права на реабилитацию.

Апелляционную жалобу подали представители потерпевшего и прокурор Завьяловского района. Верховный суд признал оспариваемый приговор законным.