Главным режиссером челябинского драмтеатра стал Николай Осминов

Главным режиссером челябинского театра драмы имени Наума Орлова назначен Николай Осминов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Николаю Осминову 48 лет. В 2001 году он окончил Челябинскую государственную академию культуры и искусств. В 2021-м артисту присвоили почетное звание «Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области», в 2025-м его наградили медалью «За труды в культуре и искусстве». В городском театре драмы выступал в качестве режиссера в шести спектаклях: «Афера по-французски», «Аленький цветочек», «Демоны», «Сон в юбилейную ночь», «Странная миссис Сэвидж» и «Обломов».

Виталина Ярховска