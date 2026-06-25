Полпред президента в ПФО оценил развитие Пермского края

Посетивший Пермь с рабочим визитом полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров обсудил планы по развитию региона с губернатором Дмитрием Махониным. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

В ходе встречи глава Прикамья Дмитрий Махонин рассказал, что промышленность остается главным двигателем экономики региона. В 2026 году, объявленном Годом пермской промышленности, отрасль демонстрирует рекордные показатели. Пермский фонд развития промышленности лидирует в ПФО по количеству выданных займов — такое финансирование позволило открыть за последние годы 76 новых производств. Также Пермский край занимает высокие позиции в ПФО по объему инвестиций в промышленность — в регионе успешно реализуется 61 крупный инвестиционный проект.

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров заявил, что Пермский край динамично развивается и краевая столица демонстрирует, как могут меняться городские территории. Важным в развитии города является комплексный подход, при котором внимание уделяется и транспортной доступности, и введу новых социальных объектов. Этому способствует эффективная работа краевых властей с федеральным центром. На примере проекта «Камская долина» полпред отметил, что регионом предпринимаются серьезные усилия для поддержания темпов строительства, освоения новых территорий и создания комфортных городских пространств для повышения качества жизни людей.

Дмитрий Махонин также заявил, что в Пермском крае активно реализуются проекты Приволжского федерального округа, направленные на патриотическое воспитание и сплочение талантливой молодежи. Участие в окружных активностях, таких как проект для рабочей молодежи «Молот», интеллектуальная олимпиада среди школьников и студентов ПФО, фестиваль «Театральное Приволжье», позволяют молодым прикамцам проявить себя и представлять регион на высоком уровне.

В этот же день полномочный представитель провел совещание по общественно-политическому развитию Пермского края, в ходе которого обсуждались предстоящие выборы, которые пройдут с 18 по 20 сентября. В регионе, помимо выборов в Госдуму, предстоит избрать депутатов краевого заксобрания и гордумы Перми. В сентябре также планируется сформировать новые созывы муниципальных представительных органов в Кунгуре и Соликамске. Всего в регионе будет распределено 169 депутатских мандатов всех уровней.