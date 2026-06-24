В Ульяновской области введены временные ограничения на продажу топлива
Для устранения спекуляций на топливном рынке и стабилизации ситуации 24 июня на заседании регионального оперативного штаба, проведенного под руководством губернатора Ульяновской области Алексея Русских, принято решение ввести дополнительные меры, которые уже действуют в ряде соседних регионов. Об этом в среду вечером сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ
В облправительстве отмечают, что с 25 июня компаниям рекомендовано ограничить продажу бензина — не более 40 литров на один легковой автомобиль, дизельного топлива — не более 100 литров на легковой автомобиль и не более 300 литров для грузовых автомобилей и автобусов. Также вводится запрет на продажу бензина и дизельного топлива в потребительскую тару и иные емкости.
Для транспорта экстренных и оперативных служб, спецтехники ЖКХ и ТЭК, пассажирского общественного транспорта, сельхозтоваропроизводителей продажа топлива будет производиться без ограничений. «Данные меры временные и будут действовать до особого распоряжения»,— отмечают в правительстве региона.