В Ульяновской области введены временные ограничения на продажу топлива

Для устранения спекуляций на топливном рынке и стабилизации ситуации 24 июня на заседании регионального оперативного штаба, проведенного под руководством губернатора Ульяновской области Алексея Русских, принято решение ввести дополнительные меры, которые уже действуют в ряде соседних регионов. Об этом в среду вечером сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В облправительстве отмечают, что с 25 июня компаниям рекомендовано ограничить продажу бензина — не более 40 литров на один легковой автомобиль, дизельного топлива — не более 100 литров на легковой автомобиль и не более 300 литров для грузовых автомобилей и автобусов. Также вводится запрет на продажу бензина и дизельного топлива в потребительскую тару и иные емкости.

Для транспорта экстренных и оперативных служб, спецтехники ЖКХ и ТЭК, пассажирского общественного транспорта, сельхозтоваропроизводителей продажа топлива будет производиться без ограничений. «Данные меры временные и будут действовать до особого распоряжения»,— отмечают в правительстве региона.

Андрей Васильев, Ульяновск