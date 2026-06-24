Екатерина Тархова не угадала с виски

В Самарском областном суде вчера, 23 июня, состоялось очередное заседание по уголовному делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи Тарховой. В преступлении из корыстных побуждений обвиняют их внучку Екатерину Тархову. Суд опросил шестерых свидетелей, включая приятеля и бывшего помощника экс-мэра Александра Кузнецова, продавцов, у которых Екатерина Тархова в январе 2025 года приобрела сабельную пилу и щелочь, и таксистов, которые часто подвозили Екатерину Тархову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Петров Фото: Иван Петров

Первым на вчерашнем заседании суда дал показания приятель и бывший помощник Виктора Тархова Александр Кузнецов. Он рассказал, что проработал вместе с Виктором Тарховым «ровно 30 лет». В 1989 году Александр Кузнецов стал помощником Виктора Тархова, когда тот был председателем облисполкома, потом оба трудились на Новокуйбышевском НПЗ, где Виктор Тархов был главой, а Александр Кузнецов выполнял его поручения, затем помогал Виктору Тархову, когда тот был депутатом и потом мэром Самары. Перед выходом на пенсию господин Кузнецов трудился в ООО «Новитрек», где экс-мэр был учредителем.

По словам свидетеля, последний раз они разговаривали по телефону 23 ноября 2024 года. В следующий раз Александр Кузнецов позвонил приятелю в последних числах декабря 2024 года, но телефон был отключен.

«Перед каждым Новым годом на протяжении 20 лет мы созванивались и поздравляли друг с наступающими праздниками. В тот раз телефон был отключен. Второй раз я позвонил Виктору Тархову 1 января, телефон по-прежнему был отключен. У Виктора Тархова было два телефона, но я обычно звонил на один из них. Я начал звонить по второму номеру телефона и получил SMS: "Я перезвоню". Если Виктор Тархов обещал перезвонить, он всегда перезванивал»,— сказал свидетель.

Второго января Александр Кузнецов был в Самаре и планировал зайти в гости к Виктору и Наталье Тарховым. «Я позвонил по второму номеру телефона и снова получил в ответ SMS: “Я занят”. Затем я позвонил на номер Натальи Тарховой и получил сообщение, в котором говорилось, что у них гости. На следующий день, 3 января, был день рождения Виктора Тархова. Мне начали звонить его друзья и интересоваться, где он»,— вспоминал Александр Кузнецов.

Через несколько дней после дня рождения Виктора Тархова, по словам Александра Кузнецова, с ним связалась Екатерина Тархова, которая сообщила, что у ее бабушки — Натальи Тарховой — инсульт, и Виктор Тархов повез ее в Москву.

«Человека с инсультом срочно нужно везти в больницу, а не в Москву. Я решил написать Виктору Тархову SMS с просьбой мне перезвонить. В ответ получил сообщение: "Я в Москве. Приеду 19 января, созвонимся. Все вопросы к Кате". В конце сообщения был ее номер телефона. Я позвонил Кате, она сказала, что бабушка сильно болеет. Меня все это озадачило, и я пошел в РОВД, следователь там меня выслушала и спросила, ходил ли я к Виктору Тархову домой. Я ответил, что нет, потому что Катя мне сказала, что тоже будет находиться в Москве некоторое время. Следователь предложила мне вместе сходить к Виктору Тархову, и мы пошли. Дверь открыла Катя, которая сказала, что дедушка уехал в Москву на встречу к Сечину (глава «Роснефти» — “Ъ”). Я просто выпал в осадок. Виктор Тархов и Игорь Сечин никогда не были знакомы»,— рассказал свидетель.

Кроме того, Александр Кузнецов вспомнил, что Екатерина Тархова привозила ему бутылку виски якобы от Виктора Тархова. «Но дело в том, что мы все 30 лет пили виски определенной марки, которая устраивала нас по цене и качеству. Катя передала мне бутылку другой марки. Эту бутылку потом брали на экспертизу и сказали, что виски хороший»,— отметил Александр Кузнецов.

Следователем, которая вместе с другом Виктора Тархова отправилась домой к бывшему главе Самары, была Ольга Вольская. Она присутствовала в качестве свидетеля на заседании суда 22 мая. Как рассказала Ольга Вольская, Екатерина Тархова, которая открыла им дверь, вела себя странно и в квартиру не пустила, из глубины квартиры был слышен звук, похожий на дрель. Екатерина Тархова начала нервничать и звонить юристам. Следователю и другу Виктора Тархова пришлось уйти.

Заявление о пропаже Виктора Тархова Александр Кузнецов написал после того, как по совету знакомого обратился в угрозыск, где ему ответили, что не могут начать поиск человека без заявления.

На вопрос судьи Ксении Мельниковой Александру Кузнецову о том, рассказывал ли Виктор Тархов что-то о своей внучке, свидетель ответил, что его друг почти никогда не рассказывал о проблемах в семье».

«Только один раз, когда мы пили кофе, он посетовал, что Катя бросила институт, нигде не работает и только просит деньги»,— сказал свидетель.

Кроме того, он вспомнил, как Виктор Тархов рассказал ему, что внучка якобы увидела указ президента о помиловании ряда осужденных, и в списке имен якобы была ее мать Людмила Тархова, осужденная за вымогательство у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева, однако указ не исполняется, и поэтому нужно заплатить неким людям 20 млн руб.

«Я рассказал об этом своим знакомым, которые в прошлом работали в правоохранительных органах, и они сказали, что это “развод”»,— сообщил приятель Виктора Тархова.

После Александра Кузнецова дали показания несколько таксистов, которые часто подвозили Екатерину Тархову, в том числе с бочками с жидким азотом. Один из них, Борис Белозерцев, телефонный номер которого был у внучки экс-мэра, рассказал, что однажда помог Екатерине Тарховой поднять тяжелый мусорный пакет, в котором, по ее словам, был строительный мусор. «Она выкинула его по дороге, но не на первой контейнерной площадке, а на второй, потому что на первой в мусоре копались люди»,— сказал Борис Белозерцев.

В другой раз, по его словам, Екатерина Тархова была с пакетом, из которого торчала шуба. Екатерина Тархова пыталась заложить ее в ломбард за 20 тыс. руб., потому что якобы не хватало на ремонт, а родные отдыхали за границей.

«Это прозвучало неубедительно, и я решил, что больше ее возить не буду»,— отметил свидетель. Кроме того, таксист вспомнил, что подвозил от дома, где жила Екатерина Тархова с матерью, до дома, в котором находилась квартира Виктора Тархова, мужчину, который плохо говорил по-русски и вел себя грубо.

После Бориса Белозерцева дали показания еще два таксиста, самарец, у которого Екатерина Тархова покупала каустическую соду (щелочь) через сайт объявлений, и продавец-консультант строительного гипермаркета, где обвиняемая купила сабельную пилу «в подарок мужчине». Таксисты отметили, что клиентка всегда вела себя спокойно, а продавец-консультант в магазине заметил, что Екатерина Тархова «была в стрессе».

Арестованной в феврале 2025 года по подозрению в убийстве своих дедушки и бабушки Екатерине Тарховой инкриминируется семь статей УК, из которых она полностью признала только убийство. Ее предполагаемой сообщнице, пенсионерке Таисии Киселевой, которая находится под домашним арестом, вменяют в вину кражу. Пенсионерку задержали в июне прошлого года, сразу после того как она приехала из Грузии. Два других предполагаемых сообщника — дочь Таисии Киселевой Светлана Метревели и их родственник Дмитрий Метревели — находятся в международном розыске.

По версии следователей СКР, Светлана Метревели помогла внучке экс-мэра разработать преступный план, чтобы завладеть имуществом Тарховых, а Дмитрий Метревели после гибели супругов помог избавиться от тел: трупы заморозили, расчленили, пропустили через мясорубку, смешали с гречкой и раскидали по мусорным контейнерам. Останки убитых найти так и не удалось. До задержания Екатерина Тархова успела среди прочего продать при содействии Таисии Киселевой принадлежавший бабушке Toyota RAV4 и получить вместо Виктора Тархова по поддельной доверенности дивиденды от ООО «Новитрек» в размере 500 тыс. руб., считает следствие.

Сабрина Самедова