Расходы бюджета Уфы на ЖКХ оказались недоисполненными на 16%

В 2025 году бюджет Уфы потратил 5,91 млрд руб. на жилищно-коммунальное хозяйство, тогда как последние правки в основном финансовом документе предполагали направление на этот раздел 7,06 млрд руб. Таким образом, исполнение бюджета по разделу ЖКХ составило 83,7%. Соответствующие данные содержатся в отчете об исполнении бюджета за 2025 год, который депутаты горсовета Уфы должны утвердить 26 июня.

Предполагалось, что 2,19 млрд руб. город потратит на коммунальное хозяйство, 2,49 млрд руб. — на благоустройство. В частности, около 101 млн руб. должны были пойти на капитальный ремонт сетей наружного освещения, более 500 млн руб. — на закупку товаров и услуг для благоустройства территорий. 2 млрд руб. предназначались для стимулирования программ развития жилищного строительства, 261 млн руб. — на покупку жилья для переселения граждан из аварийных домов по подразделу «Жилищное хозяйство».

Финансирование других вопросов ЖКХ — обеспечение деятельности Горзеленхоза, Комбината специализированного обслуживания предприятия «Уфагорсвет» и так далее — закладывалось на уровне 1,94 млрд руб.

На практике жилищное хозяйство обошлось городу в 429,3 млн руб., коммунальное хозяйство — в 1,4 млрд руб., благоустройство — в 2,1 млрд руб., другие вопросы сферы — в 1,9 млрд руб.

В целом кассовое исполнение расходной части бюджета Уфы в 2025 году составило 46,15 млрд руб. из заложенных 49,4 млрд руб.

Идэль Гумеров