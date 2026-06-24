Ульяновское реготделение ЛДПР выдвинуло на пост губернатора Сергея Маринина

В среду, 24 июня, ульяновское региональное отделение ЛДПР на своей партконференции выдвинуло кандидатом на пост главы региона Сергея Маринина. Об этом сообщила региональная организация партии в своем официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Маринин (слева) намерен баллотироваться на пост губернатора Ульяновской области

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Маринин (слева) намерен баллотироваться на пост губернатора Ульяновской области

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ранее, как отмечают либерал-демократы, кандидатура Сергея Маринина «была официально рекомендована высшим советом ЛДПР и получила полную поддержку на местном уровне».

В организации назвали Сергея Маринина честным и порядочным человеком с огромным управленческим опытом и отмечают, что уже в ближайшее время кандидат представит пакет документов в облизбирком и приступит к прохождению муниципального фильтра.

Сергей Маринин — координатор регионального отделения. Был депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов (с 2011 года по 2021 год).

Андрей Васильев, Ульяновск