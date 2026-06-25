С башкирского парка «Патриот» взыскивают более 92 млн рублей

Уфимская компания «Альбит», специализирующаяся на реконструкции исторических зданий и благоустройстве парков, в арбитражном суде взыскивает более 92,9 млн руб. с военно-патриотического парка «Патриот» имени героя России Максима Серафимова.

По данным арбитражного суда Башкирии, более 70,9 млн руб. из взыскиваемой суммы относятся к долгу некоммерческой организации по двум договорам подряда 2023 года. Оставшиеся 22 млн руб. — проценты за пользование чужими средствами.

Суд предложил сторонам обсудить необходимость проведения экспертизы. Следующее заседание пройдет 27 июля.

Парк «Патриот» расположен в селе Алкино-2, в 40 км от центра Уфы, на месте бывшей воинской части. В его строительстве принимал участие «Альбит». По данным портала «Пруфы», экс-гендиректор учреждения Александр Старшинин проходит подсудимым по делу о коммерческом подкупе (пп. «б» и «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). По версии следствия, он попросил руководство ООО «Альбит» оказать финансовую поддержку, в обмен предложив ускорить выплату задолженности. Следующее заседание по его делу состоится 9 июля в Ленинском райсуде Уфы.

Идэль Гумеров