«Российская креативная неделя» пройдет в Москве 17–18 июля
«Российская креативная неделя» пройдет 17–18 июля в московском Парке Горького, комплексе «Мечта». Главной темой фестиваля станут глобальная креаномика и ценности, объединяющие мир. Инициатором и организатором выступает АНО «Креативная экономика».
В основе программы форума лежат три основных трека: «Глобальная креаномика. Объединение по ценностям», «Креаномика России: сила многообразия в единении», «Человек креативный и образ будущего». На фестивале пройдут пленарные сессии о глобальной конкуренции, переосмыслении культурного многообразия, социальных преобразованиях через креативные индустрии.
«Сегодня конкуренция все больше смещается из области технологий и ресурсов в сферу смыслов и ценностей — и это напрямую связано с тем, как человек видит мир и принимает решения. Креативные индустрии — от IT и дизайна до кино, медиа, моды и архитектуры — становятся тем ресурсом, где эти смыслы рождаются и закрепляются в продуктах»,— сказала президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.
На форуме запланировано свыше 45 мероприятий с участием более 350 спикеров. На «Российской креативной неделе» презентуют спецпроекты, среди которых — экспозиции и коллаборации партнеров форума, «Креативные диалоги» с обществом «Знание», проект Росатома «Творцы атомных городов».
В России наблюдается активное развитие креативных индустрий, их вклад в ВВП в 2024 году составил 4,1%, или 7,5 трлн рублей. Целью правительства является увеличение этой доли до 6% к 2030 году. Однако, несмотря на принятый закон о развитии креативных индустрий (330-ФЗ от 8 августа 2024 года), многие предприниматели (69%) до сих пор не имеют четкого представления об этом направлении, что указывает на необходимость дальнейшего информирования и систематизации.
Одним из ключевых инструментов поддержки и развития креативных индустрий являются подобные форумы и мероприятия, такие как «Российская креативная неделя». Они дают площадку для взаимодействия власти, бизнеса и самих представителей творческого сектора. Важным аспектом является то, что региональная политика по работе с креативными индустриями очень разнообразна, и одной из задач правительства является создание эффективной системы управления и развитие региональных инициатив.
Креативные индустрии в России, как и в мире, охватывают широкий спектр направлений: от разработки программного обеспечения, дизайна, кино и медиа до моды, архитектуры, народных художественных промыслов и гастрономии. Москва является лидером в этом секторе, формируя две трети креативной экономики страны, а вклад творческого сектора столицы в валовой региональный продукт превышает 10% (данные по 2022 году).