«Российская креативная неделя» пройдет в Москве 17–18 июля

«Российская креативная неделя» пройдет 17–18 июля в московском Парке Горького, комплексе «Мечта». Главной темой фестиваля станут глобальная креаномика и ценности, объединяющие мир. Инициатором и организатором выступает АНО «Креативная экономика».

В основе программы форума лежат три основных трека: «Глобальная креаномика. Объединение по ценностям», «Креаномика России: сила многообразия в единении», «Человек креативный и образ будущего». На фестивале пройдут пленарные сессии о глобальной конкуренции, переосмыслении культурного многообразия, социальных преобразованиях через креативные индустрии.

«Сегодня конкуренция все больше смещается из области технологий и ресурсов в сферу смыслов и ценностей — и это напрямую связано с тем, как человек видит мир и принимает решения. Креативные индустрии — от IT и дизайна до кино, медиа, моды и архитектуры — становятся тем ресурсом, где эти смыслы рождаются и закрепляются в продуктах»,— сказала президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.

На форуме запланировано свыше 45 мероприятий с участием более 350 спикеров. На «Российской креативной неделе» презентуют спецпроекты, среди которых — экспозиции и коллаборации партнеров форума, «Креативные диалоги» с обществом «Знание», проект Росатома «Творцы атомных городов».