До мозга гостей

Как стало известно «Ъ-Прикамье», международная сеть сервисных апартаментов YES планирует построить в Перми апарт-отель на 500 юнитов. Сейчас сеть насчитывает семь апарт-отелей в России и еще восемь проектов. Решение о строительстве объекта в Перми в компании объяснили ростом туристического потенциала региона. Участники рынка говорят, что сегмент апарт-отелей в Перми относительно свободен и это даст новому игроку больше возможностей. По мнению экспертов, такой проект может потребовать не менее 3,5 млрд руб. инвестиций.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В столице Прикамья может появиться первый апарт-отель международной сети YES. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе компании, сейчас ведутся переговоры с частным девелопером о проектировании и строительстве объекта.

Отель будет рассчитан на 500 юнитов (апартаментов). Объем планируемых инвестиций, предполагаемые сроки реализации проекта в компании не назвали.

В YES отметили, что после ввода объекта в эксплуатацию управление будет осуществляться в соответствии со стандартами сети и с учетом особенностей локации, а также текущей рыночной ситуации. Компания обеспечит экспертную поддержку в вопросах проектирования, зонирования, оснащения и эксплуатации. По мере готовности проекта внедрят технологии ре­ализации апартаментов, программы доходности, а также проведут обу­чение для отдела продаж.

В компании уточнили, что в Перми сейчас нет сервисных апарт-отелей, сопровождаемых сервисным управлением и программами доходности, поэтому край в этом направлении «имеет большой потенциал». «При оценке региона мы руководствовались туристическим потенциалом, за три года он вырос в Прикамье на 20%. При этом рынок гостиничных услуг пока недостаточно развит и не соответствует спросу. В Перми сохраняются относительно высокие ставки аренды, а стоимость квадратного метра сопоставима с более крупными городами. Все это делает столицу Прикамья перспективным регионом для строительства апарт-отелей сети»,— пояснили в компании.

Сеть апарт-отелей YES была создана в 2011 году девелоперской компанией Pioneer. Управляет сетью ООО «УК Йес», большая часть долей которого принадлежит владельцу застройщика Леониду Максимову. Текущий номерной фронд апартаментов в действующих комплексах составляет 4205 номеров. Согласно официальному сайту, в перспективе планируется пополнить его 9310 номерами. Сейчас апарт-отели бренда действуют в Санкт-Петербурге и в Москве. В 2027 году планируется ввести в эксплуатацию объект в Казани, в 2028-м — на побережье Каспийского моря в Баку (Азербайджан), в 2029-м — в Новосибирске.

По данным аналитиков сети YES, общее количество сервисных апартаментов в России достигло 48 тыс. юнитов (всего — 98 апарт-отелей). Наибольший объем предложения сосредоточен в Санкт-Петербурге, где построено 52 объекта почти на 30 тыс. юнитов. Далее следуют Республика Крым — 12 объектов на 4,7 тыс. юнитов, Краснодарский край — девять объектов на 4,1 тыс. юнитов, Новосибирская область — девять объектов на 2,5 тыс. юнитов и Москва — восемь объектов на 5,2 тыс. юнитов. Сейчас на стадиях проектирования и строительства находится около 103 тыс. юнитов в составе 176 апарт-отелей. Большая часть нового предложения — 130 объектов — относится к курортному сегменту. Наиболее активно строительство ведется в Краснодарском крае, где возводятся 44 апарт-отеля суммарно на 37 тыс. юнитов, а также в Республике Крым — 38 объектов более чем на 25 тыс. номеров.

Сегодня в Перми основными вариантами временного размещения являются классические отели и квартиры посуточной аренды в апарт-комплексах. Согласно открытым данным, в черте города действует более 30 гостиниц и хостелов. Стоит отметить, что сейчас на ул. Окулова, 14, застройщик UDS занимается строительством ЖК «Бизнес-парк Гоголь» с комплексом апартаментов. Там покупателям будет доступно профессиональное доверительное управление для сдачи номеров в аренду.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова поясняет, что в городах-миллионниках формат апарт-отелей обычно «заходит не сразу». «Сначала рынок должен насытиться классическими гостиницами и арендным жильем, а уже затем возникает запрос на продукт для командировочных, проектных команд, долгосрочных арендаторов и частных инвесторов. YES как бренд работает именно на стыке гостиничного сервиса и доходной недвижимости, и заход в Пермь выглядит как попытка занять нишу до того, как ее сформируют местные игроки или федеральные конкуренты»,— говорит эксперт. Госпожа Владимирова добавила, что часть спроса на размещение в пермском апарт-отеле может сформироваться за счет абитуриентов и их родителей, приглашенных преподавателей, а также за счет внутреннего туризма выходного дня.

По мнению участников рынка, несмотря на то что в Перми мест для размещения гостей достаточно, ниша посуточной аренды пока относительно свободна. При этом основная конкуренция в гостиничном бизнесе заключается в борьбе за кадры, которых, по словам владельца отелей New Star и City Star Александра Полева, в отрасли недостаточно. Господин Полев добавил, что планируемый апарт-отель займет нишу долгосрочной аренды и, тем самым, станет отдельным, самостоятельным сегментом размещения.

Как считает Анастасия Владимирова, ключевые риски проекта заключаются в объемных вложениях при возможной недогрузке, особенно в определенные времена года, когда поток гостей снижается. «Сейчас для создания качественного апарт-отеля с отделкой и оснащением „под ключ“ в крупном городе может потребоваться от 180 до 260 тыс. руб. за „квадрат“, а если речь идет о сложных проектах — цена будет еще выше. Не исключаю, что на такой проект компании нужно будет закладывать не менее 3,5 млрд руб., и это без учета расходов на землю и прочее. Чтобы проект стал успешным, застройщику нужно будет учесть локацию, коммуникации, транспортную доступность и наличие комфортной среды рядом. Также важно строить так, чтобы конечная цена соотносилась с платежеспособностью населения»,— поясняет аналитик.

Анастасия Леонтьева