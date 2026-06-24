Ульяновские коммунисты снова выдвинули Алексея Русских на пост губернатора региона

В среду, 24 июня, региональное отделение КПРФ на своей партконференции выдвинуло кандидатом на пост губернатора действующего главу региона, члена ЦК КПРФ Алексея Русских. Об этом реготделение сообщило в своем официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в конце минувшей недели президиум ЦК КПРФ рекомендовал обкому КПРФ выдвинуть кандидатом именно действующего губернатора.

В результате тайного голосования кандидатура Алексея Русских на пост губернатора Ульяновской области была поддержана единогласно.

Также на конференции прозвучало, что на выборы от партии по одномандатным округам будут баллотироваться Роман Султашов и Антон Шилов, а первый секретарь обкома Алексей Куринный пойдет по федеральному списку в числе 15 соратников.

Губернатор при этом отметил, что сенатор Айрат Гибатдинов в период избирательной кампании будет непосредственно рядом с ним, «и в случае победы, он вновь представит интересы Ульяновской области в Совете Федерации». Он также наградил Айрата Гибатдинова знаком губернатора «Благодарю» за вклад в патриотическое воспитание молодежи и регулярную помощь бойцам СВО.

Реготделение партии «Единая Россия» готово на этих выборах поддержать кандидатуру коммуниста Алексея Русских. «Я так на конференции и сказал губернатору, что в случае принятия по нему решения о выдвижении он может рассчитывать на нашу поддержку», — заметил в беседе с «Ъ-Волга» секретарь реготделения «Единой России» Владимир Камеко.

Сергей Титов, Ульяновск