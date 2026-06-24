Мусоровоз в Волгограде частично ушел под землю

В Красноармейском районе Волгограда 24 июня мусоровоз МАЗ оператора «ЭкоЦентр» частично провалился под землю во дворе жилого дома №23 по бульвару Энгельса. По информации ИА «Высота 102», грузовик ехал к контейнерной площадке по отфрезерованной дороге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Астраханский филиал ООО «Экоцентр» Фото: Астраханский филиал ООО «Экоцентр»

Задняя часть мусоровоза провалилась под землю на полтора метра. Техника завалилась назад и легла днищем на дорогу.

В «ЭкоЦентре» журналистам ответили, что региональный оператор оформляет ДТП в установленном порядке. Детали аварии предстоит установить полиции.

Нина Шевченко