В Тереньге Ульяновской области зажжен Вечный огонь

В рабочем поселке Тереньга Ульяновской области в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» компанией «Газпром» зажжен Вечный огонь, сообщила в среду, 24 июня, пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз» (Санкт-Петербург, дочерняя компания «Газпрома»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ

Отмечается, что в мероприятии приняли участие губернатор региона Алексей Русских, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и гендиректор ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко.

Как пояснил «Ъ-Волга» Владимир Камеко, в Тереньге у мемориала «Советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» уже был Вечный огонь. Но его зажигали только по памятным датам от баллонного газа.

Компания отмечает, что для подключения мемориала к сетевому газу был построен газопровод, установлено газогорелочное устройство, выполнены пусконаладочные работы. Частица пламени для зажжения доставлена от Обелиска Славы в рабочем поселке Кузоватово, где Вечный огонь был зажжен 5 мая этого года.

По словам Владимира Камеко, год назад, к 80-летию Победы, был подведен газ и зажжен Вечный огонь в Троицком Сунгуре. Кроме того, отметил гендиректор, 24 июня также дали газ еще в четыре населенных пункта региона — в Елшанку, Сосновку, Гавриловку, Белогорское, а в селе Большая Борла завершен ремонт клуба, куда также подведен газ, где теперь будет и почта, и местная администрация.

Губернатор региона Алексей Русских отметил в своем канале «Макс», что обсудил с Сергеем Густовым программу газоснабжения и газификации Ульяновской области до 2030 года. По словам главы региона, в 2026-2027 годах строительство сетей планируется завершить для 11 населенных пунктов. Губернатор отметил, что по темпам этой работы регион входит в топ-15 субъектов страны.

Андрей Васильев, Ульяновск