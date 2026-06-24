Аттестат с восьмерками

Нижегородский райсуд назначил восемь лет и два месяца колонии строгого режима бывшему начальнику отдела Волжско-Окского управления Ростехнадзора Николаю Маркину за взятки от представителей учебных центров и предприятий. В 2021–2022 годах он вместе с бывшими коллегами собрал 15,3 млн руб. за успешную аттестацию слушателей курсов и работников и ускоренную аттестацию в области промбезопасности. Полный размер взятки вне зависимости от преступных ролей инкриминировали всем фигурантам, которых, за исключением экс-замначальника управления Дениса Шакирова, ушедшего на СВО, отправили в колонию строгого режима. Николай Маркин признал только три эпизода из десяти, посчитав свои действия посредничеством в передаче минимальных сумм и превышением полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший сотрудник «Ростехнадзора» Николай Маркин во время судебного заседания

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший сотрудник «Ростехнадзора» Николай Маркин во время судебного заседания

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 24 июня огласил приговор бывшему начальнику отдела по надзору за энергоустановками Волжско-Окского управления Ростехнадзора Николаю Маркину — последнему фигуранту резонансного уголовного дела о взятках в ведомстве за успешную аттестацию работников предприятий и слушателей учебных центров в области промбезопасности. Ему инкриминировали 10 эпизодов получения взяток в составе группы лиц по предварительному сговору, в которую входили бывший замглавы управления Денис Шакиров как организатор преступной схемы, а также экс-заместитель Николая Маркина Сергей Кульков и инспектор филиала в Дзержинске Сергей Девяткин.

В 2021–2022 годах они собрали 15,3 млн руб. в виде взяток от представителей филиала Первой грузовой компании, ООО «Интерсинтез», инновационного консалтингового центра «Кадры», института «Промышленная безопасность», учебных центров «Промтехэксперт», «Биота», «Потенциал» и нижегородского колледжа теплоснабжения и автоматических систем управления.

По фабуле дела, Денис Шакиров привлек к преступной деятельности Николая Маркина и Сергея Кулькова, который согласился участвовать в схеме, чтобы не лишиться должности. Позднее к ним присоединился инспектор Сергей Девяткин: пройти аттестацию в дзержинском филиале могли даже так называемые «двоечники», отмечалось в материалах дела.

Руководство образовательных центров, предприятий и колледжей готово было платить за ускоренную аттестацию, чтобы увеличить поток слушателей, которых обучали работники управления Ростехнадзора.

Они же помогали им пройти тесты: экзаменуемым разрешали пользоваться интернетом и подсказывали правильные ответы.

За каждого успешно сдавшего обучающегося фигуранты брали от 2 до 6,5 тыс. руб. в зависимости от аттестуемой квалификации. Взяткодатели передавали деньги наличными и переводили на счета ИП Решетников, который не догадывался об участии в схеме. Денис Шакиров как организатор брал три четверти коррупционной выручки, оставшиеся средства его подельники делили между собой. Сергей Кульков договаривался с учебными центрами, Николай Маркин распределял графики и подписывал аттестационные протоколы, а Сергей Девяткин обеспечивал сдачу тестов в Дзержинске.

Николаю Маркину инкриминировали 10 эпизодов получения взяток, из которых он согласился только с тремя, однако посчитал их посредничеством в передаче взяток и превышением полномочий.

Так, от представителя Первой грузовой компании он получил 14 тыс. руб.

В судебных прениях защита Николая Маркина согласилась, что по первому эпизоду обвинения в получении взятки от представителя ПГК усматривается состав преступления. Однако, учитывая сумму взятки в размере 14 тыс. руб., ради которых он обеспечил прием заявлений на экзамены без очереди и успешную сдачу теста, размер «вознаграждения» не дотягивал до квалификации ст. 290 УК РФ, настаивала защита. Еще 12 тыс. руб. он получил от ПГК за подтасовку места компании в очереди, а половину денег отдал Сергею Девяткину. Николай Маркин настаивал, что не участвовал в преступной схеме, и об этом в качестве свидетелей сообщил Денис Шакиров.

Он убеждал суд в том, что деньгами с ним делились коллеги, которые читали лекции в учебных центрах: взамен начальник не оформлял им отгулы и административные отпуска, сохраняя зарплату.

Защита Николая Маркина просила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. При этом гособвинитель запросил для подсудимого 13 лет колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. и запретом занимать руководящие должности в госорганах сроком на 11 лет. В итоге суд признал его виновным по всем десяти эпизодам и приговори к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима и на пять лет запретил ему занимать должности в госучреждениях. Защита Николая Маркина пока не определилась, обжаловать ли приговор.

Добавим, Сергей Кульков получил семь лет колонии строгого режима со штрафом 25 млн руб., а Сергей Девяткин — три года. Денис Шакиров отправился на СВО.

Роман Рыскаль