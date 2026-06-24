Бройлеры вместо шампиньонов

ООО «Грибоводческий комплекс "Нижегородский"» инвестирует 150 млн руб. в строительство двух птичников в Павловском муниципальном округе. Проект получил положительное заключение экспертизы. Завершить строительство планируется в 2027 году. После этого компания рассчитывает увеличить производство мяса птицы в два раза — до 2,8 тыс. т в год. Проект по строительству новых птичников реализуется в рамках программы агрохолдинга «Русское поле», который предоставляет на выращивание фермерам однодневных цыплят, а потом забирает на убой выросшее поголовье, гарантируя фермерам сбыт продукции. Работа с фермерами должна стать одним из инструментов, позволяющим обеспечить рост самообеспеченности региона куриным мясом. Сейчас областные власти считают, что полностью закрыть собственной продукцией потребности региона по мясу птицы Нижегородская область сможет в 2027/28 годах.

Нижегородские фермеры отказались от разведения грибов и инвестируют в строительство птичников

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проект по строительству двух птичников ООО «Грибоводческий комплекс "Нижегородский"» получил положительное заключение экспертизы. Построить их планируется в районе деревни Чернеево в Павловском округе. Как писал «Ъ-Приволжье», в 2016 году предприятие планировало реализовать проект по выращиванию грибов и заключило с правительством Нижегородской области соответствующее инвестиционное соглашение. Позже было принято решение сменить профиль деятельности и сосредоточиться на выращивании бройлеров.

По словам генерального директора ГК «Нижегородский» Владислава Харитонова, сегодня компания уже построила два птичника и ежегодно производит около 1,4 тыс. т мяса бройлера. Новые птичники на 25–30 тыс. голов каждый планируется ввести в эксплуатацию к весне 2027 года.

«Это позволит увеличить объемы производства до 2,5–2,8 тыс. тонн»,— рассказал господин Харитонов. По его словам, общий объем инвестиций в строительство новых производственных мощностей составит около 150 млн руб.

Птичники будут построены в рамках фермерского проекта компании «Павловская курочка» (входит в холдинг «Русское поле»). Этот проект был запущен в 2021 году. Его суть заключается в том, что фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании птицы, закупают у «Русского поля» суточных цыплят-бройлеров и выращивают их. После этого агрохолдинг выкупает у них взрослое поголовье на убой и продает продукцию. Кроме цыплят компания также предоставляет фермерам корма для птицы, готовит их цеха для выращивания поголовья, консультирует по финансовым и юридическим вопросам, а также по вопросам, связанным с выращиванием цыплят.

«Система простая — нам поставляют суточных цыплят и полнорационные зерновые корма, а мы в современных автоматизированных птичниках выращиваем их и обеспечиваем предприятие качественным сырьем. Для малого бизнеса это гарантированный сбыт продукции, для компании — уверенность в поставщике, который работает по заданным ею же стандартам и технологиям»,— отметил Владислав Харитонов.

Как участник проекта по развитию фермерского производства мяса бройлера, он стал первым и единственным в России представителем малого бизнеса, получившим платиновый сертификат высшей категории от международного клуба «Росс-400».

Это авторитетная международная система оценки продуктивности бройлерного производства, разработанная компанией Aviagen. Ключевые показатели эффективности, которые оцениваются клубом, — высокий процент сохранности поголовья и интенсивность набора веса птицей. Эти данные свидетельствуют о состоянии здоровья цыплят и качестве конечного продукта для потребителя. В России насчитывается около 20 предприятий, которые обладают платиновым уровнем сертификации. Все это крупные аграрные предприятия.

В «Русском поле» рассказали «Ъ-Приволжье», что фермерский проект уже позволяет предприятию получать дополнительно более 4 тыс. т куриного мяса в год. Сейчас предприятие сотрудничает с тремя фермерами, у которых в общей сложности насчитывается восемь птичников. Вкупе с открытием новых промышленных площадок — таких, как комплекс «Верхополье», это позволило компании нарастить объемы производства мяса бройлера до 79 тыс. т мяса птицы в живом весе в год.

Одним из итогов этой работы станет повышение самообеспеченности Нижегородской области куриным мясом.

Осенью 2025 года в региональном минсельхозе уровень самообеспеченности этим продуктом оценивали в 65–70%. По данным министерства, выйти на уровень 100% регион сможет в 2027/28 годах.

Андрей Репин