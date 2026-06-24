Пермский «Амкар» сменил главного тренера

Новым главным тренером футбольного клуба «Амкар» назначен Игорь Беляев, сообщает пресс-служба ФК. На этом посту он сменит Ярослава Мочалова, который был наставником клуба с сентября прошлого года. Предыдущий этап карьеры господина Беляева был связан с курским «Авангардом», где он работал с 2007 года. Игорь Беляев начинал работу в тренерском штабе второй команды, после чего занимал различные должности в структуре клуба — от главного тренера основной команды до спортивного директора.

В качестве главного тренера в сезоне-2016/2017 вывел он «Авангард» в Первую лигу. В роли ассистента главного тренера Игорь Беляев вместе с командой дошёл до финала Кубка России в сезоне-2017/2018. Именно под руководством Игоря Александровича куряне показали лучший результат в истории клуба, заняв 8-е место в первенстве ФНЛ сезона-2018/19.

Контракт господина Беляева с «Амкаром» рассчитан до конца июня 2027 года.