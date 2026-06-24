В Воронеже подвели итоги акции «Неделя без турникетов»

В Воронежской области завершился весенний этап Всероссийской акции «Неделя без турникетов», прошедший в регионе при поддержке Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех). Около 1000 школьников и студентов вместе с родителями и педагогами посетили ведущие промышленные предприятия и познакомились с современными производственными процессами.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Экскурсии прошли на крупнейших производственных площадках области. Среди них предприятия Госкорпорации Ростех: Воронежское центральное конструкторское бюро «Полюс», концерн «Созвездие», завод «Электросигнал» (все три компании входят в холдинг «Росэл»), филиал ПАО «Ил» — Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО), входящий в ОАК, Научно-исследовательский институт электронной техники, входящий в ГК «Элемент». Также юных гостей приняли на заводе «Тяжмехпресс», в Воронежском филиале компании «Желдорреммаш» и на других предприятиях.

Школьники и студенты увидели процесс работы с современным оборудованием, узнали о востребованных инженерных профессиях и пообщались со специалистами, которые работают на предприятиях.

Новые знания о машиностроении ребята получили на авиационных и радиоэлектронных производствах. Здесь они смогли увидеть, как создается сложная техника, и узнали, какие задачи сегодня стоят перед инженерами.

«Производство самолетов — очень высокотехнологичный процесс! Больше всего меня удивило, что конструкция самолета устроена совсем не так, как я представлял. Оказывается, что с инженерной точки зрения, у большинства современных самолетов одно крыло! Пока я еще не определился с выбором профессии, но интерес к этой сфере у меня точно появился», — поделился впечатлениями Илья, учащийся 10-го класса Аннинского лицея.

Акция «Неделя без турникетов» помогает молодым людям получить более полное представление о современном развитии российской промышленности и осознанно подойти к выбору профессии.

«Когда школьник или студент оказывается на производстве, общается со специалистами, видит рабочее место сотрудника, представление о предприятиях отрасли меняется. В ходе этих экскурсий важно, чтобы ребята поняли, что машиностроение, авиастроение, радиоэлектроника сегодня имеют стратегическое значение для технологического развития страны и это именно те сферы, где можно реализовать свой потенциал. Но развитие интереса к инженерным профессиям и формирование кадрового ресурса промышленности невозможно без тесного взаимодействия предприятий, образовательных организаций и бизнеса. Поэтому мы благодарим банк НОВИКОМ за поддержку этой работы», — отметил председатель Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Анатолий Кузнецов.

Союз машиностроителей России и Лига содействия оборонным предприятиям проводят акцию «Неделя без турникетов» дважды в год, начиная с 2015 года.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»