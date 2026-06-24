«Ждем продолжения спектакля»

Дональд Трамп обещает, что инспекторы ООН при участии американских экспертов при любых условиях отправятся в Иран: «Они все равно приедут». Якобы об этом договорились на консультациях в Женеве. Исламская республика подобную информацию опровергает. В СМИ все чаще звучат мнения, что меморандум о прекращении огня сроком на 60 дней долго не проживет. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что главная цель Трампа — стабилизация цен на нефть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп пытается — как может — спасти сделку с Ираном. По крайней мере, так может показаться на первый взгляд. В частности, президент США спорит с иранской делегацией. Белый дом уверяет, что договоренность о визите инспекторов МАГАТЭ достигнута. Иранская сторона это опровергает. Трамп парирует: это игра на публику, а на самом деле все хорошо, все тайно обо всем договорились. По его словам, приедет специальная комиссия, проверит ядерные объекты, и тогда у режима аятолл не будет атомной бомбы. Но произойдет это, похоже, не сегодня, а в некой перспективе.

Так можно говорить абсолютно обо всем. Рано или поздно наступит осень, за ней зима, потом весна. Нужно просто верить в лучшее. В общем и целом, создается стойкое ощущение, что меморандум долго не проживет. Хорошо, если удастся уложиться в заявленные 60 дней и не сорваться раньше. Тем временем демократы и примкнувшие к ним четверо республиканцев-«оборотней» сумели испортить Трампу обедню и протолкнули резолюцию о прекращении военных действий против Ирана. Хотя официально никакой войны нет. Но получилось, что они добились своего — сделали неприятно президенту Соединенных Штатов.

Впрочем, похоже, главные цели проекта под условным названием «меморандум» — исключительно экономические. Нужно ликвидировать танкерный затор в Ормузском проливе и стабилизировать цены на нефть. Америка, как «председатель земного шара», вынуждена идти навстречу просителям, дабы мир не страдал от дефицита энергии.

Цены на нефть действительно снижаются. Что касается глобальной сделки с Ираном, она вторична — пока идут переговоры, можно, например, построить альтернативные нефтепроводы, чтобы не зависеть от Ормуза. Похоже, России эта ситуация не очень выгодна. Трамп, с одной стороны, отвернулся от «духа Анкориджа» — теперь, видимо, об этом можно сказать с высокой долей уверенности, — а с другой, бюджет РФ рискует лишиться дополнительных доходов. Можно предположить, что в мире разыгрывается новая шахматная партия. Или это продолжение старой большой партии. Ближний Восток как всегда в ее эпицентре.

Однако Россию эта игра также не может не затронуть. Почему возникли такие подозрения? Потому что, с одной стороны, в действиях Трампа один лишь хаос и непредсказуемость, а с другой, — вполне трезвый расчет. Повторяем для закрепления: никаких $200 и $300 за баррель, чем пугали детей по всему миру в начале событий вокруг Ирана, сегодня нет. Обстановка в той или иной степени под контролем. Так что ждем продолжения спектакля. Конечно, он может затянуться. И цены на нефть могут опять вырасти — этого исключать нельзя, так же как и военного обострения. Но кажется, что есть заинтересованность как-то урегулировать ситуацию. Пока что все это на уровне предчувствия и рассуждений, но все-таки, как уже было сказано выше, всегда надо верить в лучшее.

Дмитрий Дризе