«Акрон» примет «Зенит» в матче 1-го тура РПЛ сезона-2026/2027

Мир Российская премьер-лига (РПЛ) на официальном сайте опубликовала календарь нового сезона чемпионата России. 1-й тур РПЛ-2026/2027 состоится 24-27 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Тольяттинский «Акрон» начнет новый сезон домашним матчем с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Точная дата встречи с действующим чемпионом России станет известна позже.

В минувшем сезоне РПЛ «Акрон» занял 13-е место в турнирной таблице, сохранив прописку в элите российского футбола по итогам стыковых матчей с волгоградским «Ротором».

Андрей Сазонов