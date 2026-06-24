Нижегородские власти будут доплачивать резервистам по 50 тысяч рублей

Дополнительные выплаты из регионального бюджета установили в Нижегородской области резервистам «БАРС-НН»: по 50 тыс. руб. ежемесячно будут доплачивать во время сборов — от подготовки на полигоне до окончания боевого дежурства на предприятии. Как уточнили в областном военкомате, эту сумму будут выплачивать в дополнение к действующему обеспечению от Минобороны РФ (от 20 тыс. руб. в зависимости от должности и звания) и сохраненной зарплате по основному месту работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В военкомате напомнили, что пребывание в составе «БАРС-НН» не предусматривает отправку в зону СВО и проходит только на территории Нижегородской области.

Ранее региональные власти ввели меры соцподдержки для резервистов и их семей, в том числе бесплатное питание в школе и бесплатное посещение детсада.

Галина Шамберина