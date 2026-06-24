В Прикамье оборонный завод создает отряд для защиты себя от беспилотников

«Мотовилихинские заводы» и министерство обороны объявили отбор кандидатов в мобилизационный резерв для защиты предприятия от атак БПЛА. Об этом сообщается в группе «Мотовилихи» в одной из соцсетей. Кандидаты заключают контракт на срок от 3 до 5 лет с Минобороны, им гарантируется выполнение задач на территории Прикамья, его условия не предусматривают отправку в зону СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«При призыве на специальные сборы обучение проходит в течение 14 суток в воинской части в г. Кунгур. После обучения резервисты прибывают в Пермь в составе мобилизационной огневой группы для прикрытия завода. Общая продолжительность сборов, на которые резервист может быть направлен в течение года, не превышает шесть месяцев»,— говорится в сообщении.

В период нахождения на военных сборах за работником сохраняется рабочее место и выплачивается средняя зарплата. Во время их прохождения в зависимости от воинского звания резервисты ежемесячно выплачивается от 20-ти до 50 тыс. руб.

Ранее в регионе было объявлено о формировании отряда «БАРС-Прикамье» для защиты воздушного пространства Пермского края от БПЛА.