В Башкирии средний размер автокредита за год вырос на 15,4%

По данным кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае средний размер выданных автокредитов в Башкирии составил 1,35 млн руб., увеличившись за год на 15,4%.

В среднем по стране этот показатель за год вырос на 20,5%, до 1,54 млн руб.

Наибольший средний размер выданных автокредитов был отмечен в Москве (2,06 млн. руб.), Московской области (1,86 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,81 млн. руб.), а также в Ленинградской (1,66 млн. руб.) и Тюменской (1,65 млн. руб.) областях.

Наибольший рост среднего размера автокредита за год показали Тульская область (+27,7%), Москва (+24,1%), Татарстан (+23,1%), Удмуртия (+21,9%) и Белгородская область (+21,7%).

Олег Вахитов