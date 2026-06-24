Уголовное дело о халатности возбуждено из-за отсутствия воды в Богородске

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по ст. 293 УК РФ из-за отсутствия водоснабжения в Богородске. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Поводом послужила информация о возможных нарушениях прав жителей города, которые несколько дней остаются без воды. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В администрации Богородска сообщали о «технологических нарушениях» на сетях холодного водоснабжения, в частности, прорыве трубы на третьем водоводе. Власти организовали подвоз воды на время ремонта.

Владимир Зубарев