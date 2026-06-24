Мэрия Уфы одобрила планировку земли за 18-й больницей под жилое строительство

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов подписал постановление, размещающее АО «Фонд жилищного строительства Башкирии» (ФЖС) разработать проекты планировки и межевания территории за больницей №18 и Республиканским ожоговым центром.

На участке площадью 12,1 га ФЖС планирует строительство многоквартирных домов с подземным паркингом, детского сада и инженерных и транспортных объектов. Сейчас территорию занимает лес и жилой комплекс «Зеленый берег».

Идэль Гумеров