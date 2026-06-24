НОВИКОМ сделал доступнее жилье для работников промышленности

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и завод «Пластмасс» (входит в контур Госкорпорации Ростех) реализуют инициативу Корпорации, направленную на повышение доступности жилья для работников предприятия. Соглашение между банком, заводом и компанией-застройщиком предусматривает возможность приобретения квартир на специальных условиях. Проект стал частью программы Ростеха по обеспечению сотрудников доступным жильем и созданию комфортных условий для привлечения и удержания кадров.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Работникам предприятия предоставляется возможность приобрести жилье на более выгодных условиях по сравнению с рыночными. Кроме того, для работников завода — участников мотивационной программы «Развитие» НОВИКОМ ипотека доступна по ставке от 12,1% годовых, а по льготной программе «Семейная ипотека» — от 5,1%.

Первая ипотечная сделка в рамках соглашения уже реализована, ключи от новой квартиры получила молодая семья. В ближайшее время еще несколько сотрудников завода «Пластмасс» переедут в новые комфортные квартиры, оформив ипотеку в НОВИКОМе.

«Первая сделка — это важный шаг, который показывает, что корпоративная программа Госкорпорации Ростех по повышению доступности жилья действительно работает и может масштабироваться. Уверена, что специальные условия жилищной программы помогут в приобретении современных квартир для еще большего числа работников предприятия. Для банка НОВИКОМ участие в таких проектах — это вклад в создание комфортных условий для сотрудников предприятий Ростеха и развитие социальных инициатив Корпорации», — отметила управляющий банка НОВИКОМ в Челябинске Ирина Кудрякова.

Реализация инициатив, направленных на улучшение жилищных условий сотрудников, — одно из приоритетных направлений социальной политики Ростеха. Корпорация компенсирует ипотечные проценты и первоначальный взнос, часть арендных и коммунальных платежей. Для работников промышленных предприятий Корпорации реализуется программа «Квадратные метры Ростеха», позволяющая снизить стоимость жилья. Также банк НОВИКОМ совместно с Госкорпорацией реализует программу «Развитие» для поддержки сотрудников высокотехнологичных предприятий. К программе уже подключены более 300 предприятий. Она позволяет отдельным категориям работников получать кредиты и ипотеку на льготных условиях.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * оскорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»