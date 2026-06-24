Юристов рассчитают под лимит

В вузах, где готовят юристов, станет меньше платных мест. Об этом заявил глава профильной ассоциации Сергей Степашин. Он добавил, что уровень выпускников некоторых высших учебных заведений оставляет желать лучшего. По его словам, в таких вузах «покупают дипломы, а не получают юридическое образование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Также Степашин считает, что в России слишком много факультетов, где готовят специалистов по праву, и с этим необходимо разобраться. Бывший представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский солидарен с такой позицией:

«Это давно назревшая и перезревшая тема. На сегодняшний день в России больше 600 вузов, которые выдают юридические дипломы, а на весь РСФСР было 52. Кадров соответствующих нет. И потребности в таком количестве юристов нет. Но главное, что уровень подготовки сегодня в большинстве вузов катастрофически плохой. Поэтому сокращение внебюджетных мест — решение, принятое еще правительством по ряду направлений, и я считаю, что даже запоздалое. Возьмите любой ларек по продаже сотовой связи: из трех работников у одного точно будет юридическое образование».

Уровень подготовки выпускников юридических вузов зачастую действительно слабый, говорит председатель коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин, однако, по его словам, сокращение мест вряд ли исправит положение:

«Когда к нам приходят выпускники ведущих российских вузов с красными дипломами, мы не можем сразу применить их в работе. Их надо какое-то время — порой продолжительное — обучать, объяснять и готовить к реальной жизни. Поэтому в некоторой степени выпускники не готовы работать сразу и применять свои знания.

О том, что юристов слишком много и им сложно реализоваться, я слышу уже больше 30 лет. Еще с того момента, когда сам решил стать юристом. Меня и друзья, и знакомые, и родители спрашивали, зачем я выбрал эту профессию, ведь юристов и так много. Но я точно знаю: хороших юристов мало. Мне, как руководителю коллегии адвокатов, крайне сложно найти квалифицированного сотрудника».

Лучше всего оценивать качество подготовки выпускников по их карьерным достижениям, рассуждает старший партнер коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» Александр Добровинский:

«Чтобы проследить статистику, нужно посмотреть, что становится с выпускниками, как они преуспевают в профессии. Имея такие данные, можно понять, прав господин Степашин или нет. Что значит сокращать количество юристов? Юристов, работающих в корпорациях, сократить нельзя — смысла нет. Что касается "вольных" юристов, работающих в юридических образованиях, я давно говорю, что надо отдать их работу на откуп адвокатам. Это правильная позиция».

В апреле 2025 года Владимир Путин поручил правительству изучить возможность сокращения внебюджетных мест в вузах. Сейчас около половины студентов обучаются на платной основе, и каждый второй из них получает диплом экономиста или юриста, пишет “Ъ” со ссылкой на Минобрнауки.

Никита Путятин