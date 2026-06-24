В Павловское водохранилище выпустили 10 тысяч мальков стерляди

В Павловское водохранилище в Нуримановском районе Башкирии выпустили 10 тыс. мальков стерляди. Экологическую акцию провело АО «Башкирская содовая компания» (входит в холдинг «Росхим»). На эти цели предприятие выделило около 500 тыс. руб., рассказали «Ъ-Уфа» в пресс-службе компании.

Стерлядь занесена в Красную книгу России. Тем не менее, по словам государственного инспектора рыбоохраны Башкирии Владимира Александрова, подобные акции помогают восполнить популяцию ценных видов рыб и сформировать долгосрочную систему сохранения природных экосистем.

Павловское водохранилище для адаптации мальков выбрали специалисты Росрыболовства: по их оценке, кормовая база акватории достаточна для пропитания молоди, водоем имеет зимовальную яму, стабильный гидрологический режим и плавный вход в воду. К числу требований к малькам относится их масса: каждая особь к моменту выпуска должна весить не менее 3,5 г для повышения шансов на выживание в естественной среде.

Как сообщили в БСК, мальков вырастили в Кармановском рыбном хозяйстве в Нефтекамске.

«Забота о водных биоресурсах — часть нашей экологической стратегии. Мы модернизируем производство, снижаем нагрузку на окружающую среду, а выпуск стерляди рассматриваем как вклад в сохранение биоразнообразия акватории наших рек и водохранилищ»,— отметила главный эколог БСК Татьяна Пестряева.

В прошлом году БСК выпустила 10 тыс. мальков стерляди в реку Белую около Бирска.

Идэль Гумеров