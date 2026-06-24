Предприятия Удмуртии переходят на новый уровень эффективности

Еще четыре предприятия Удмуртии подключились к реализации федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Как сообщили в Региональном центре компетенций в сфере производительности труда Удмуртской Республики (РЦК), в июне 2026 года участниками проекта стали: ООО «Сваркаджет» (производство газосварочного оборудования и запорно-регулирующей арматуры), ООО «Компак» (средства защиты растений для сельхозтоваропроизводителей), ООО «Воткинский завод «Спецмаш» (производство модульных зданий и вагон-домов) и ЗАО «Ижевский завод мебельной фурнитуры «ФМС» (производство комплектующих для мебели).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В ближайшее время команды предприятий при сопровождении РЦК выберут пилотный поток, на котором будут внедряться методы бережливого производства.

Как рассказал руководитель РЦК Максим Волков, Воткинский завод «Спецмаш» стремится повысить культуру производства и развить компетенции сотрудников. Компания «Сваркаджет» хочет увеличить объем выпуска продукции в три раза. Ижевский завод мебельной фурнитуры «ФМС» планирует повысить выработку и культуру производства. В ООО «Компак» поставлена задача — улучшить качество сырья и материалов, поступающих на линию.

«Проект предусматривает обучение специалистов предприятий методикам бережливого производства и разработку индивидуальной программы внедрения методов для повышения производительности труда и эффективного использования ресурсов. Основой программы станет диагностика — выявление проблем и узких мест в производственных и офисных процессах. Многие компании уже понимают, насколько важно сейчас оставаться конкурентоспособными, а значит повышать производительность труда, однако внутренних компетенций для этого не всегда хватает. Поэтому они обращаются за методической поддержкой к различным организациям, включая РЦК»,— отметил Максим Волков.

120 предприятий — участников проекта в республике повышают производительность труда, при этом выработка на одного сотрудника в среднем увеличилась на 75%, объемы незавершенного производства и излишних запасов сократились на 33%. Таким образом, внедрение инструментов бережливого производства становится основой для повышения компетенции сотрудников, оптимизации процессов и сокращения процента брака.