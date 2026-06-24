В Самаре местный житель незаконно организовал азартные игры под видом терминала оплаты связи

В Самаре 45-летний местный житель подозревается в совершении преступления по ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, фигурант в Кировском районе в магазине установил игровой автомат, замаскированный под терминал оплаты связи. Оборудование предназначалось в том числе для проведения азартных игр. При этом у жителя не было лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр вне игорной зоны.

В рамках уголовного дела проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Руфия Кутляева