В Чувашии 12 жителям вынесли приговор за организацию казино

В Чебоксарах суд вынес приговор 12 жителям Чувашии по делу о незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

С марта 2020 года по апрель 2022 года обвиняемые, действуя в составе четырех организованных групп, проводили азартные игры в Чебоксарах и других муниципалитетах республики.

Фигурантам назначили наказание от одного до трех лет лишения свободы. Трое осужденных будут отбывать срок в колониях общего и строгого режимов, остальные получили условные сроки. Шестерым подсудимым также назначили штрафы от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

По решению суда в доход государства конфискованы 2,1 млн руб., а также игорное оборудование — 889 системных блоков и 344 монитора.

Анна Кайдалова