«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о том, какие решения на основе ИИ внедряются в медицину по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Появления наследника престола в императорской семье Романовых ждали долгие годы. Но когда в 1904 году на свет наконец появился цесаревич Алексей, огромная радость быстро сменилась тихим отчаянием: долгожданный мальчик унаследовал гемофилию — так называемую «царскую болезнь», нарушающую свертываемость крови.

Любая детская шалость или ушиб оборачивались мучительными внутренними кровотечениями, а медицина могла предложить отчаявшейся семье лишь молитвы и сомнительную помощь Григория Распутина. Но это в начале XX века.

Сегодня по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья» разрабатываются и производятся различные генетические препараты на основе клеток человека. Пример — «Агемфил». Лекарство восполняет дефицит одного из факторов свертывания крови, поясняет начальник опытно-производственного отдела глубокой переработки плазмы Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава Евгений Голубев.

«Агемфил» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, доля отечественной продукции в котором, согласно целям нацпроекта, к началу следующего десятилетия должна достигнуть 80%.