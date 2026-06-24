Двух жителей Кировской области осудили за вырубку леса на 2,5 млн рублей

Советский районный суд Кировской области вынес приговор двум фигурантам дела о незаконной рубке леса в Верхошижемском районе. Каждому назначили штраф в размере 200 тыс. руб., сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Жители Сыктывкара и поселка Верхошижемье признаны виновными по ч. 3 ст. 260 УК РФ.

В 2022 году мужчины по предварительному сговору незаконно вырубили лес на территории Среднеивкинского участкового лесничества. Ущерб лесному фонду превысил 2,5 млн руб., его полностью возместили.

Анна Кайдалова