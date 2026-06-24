В Самаре жителей аварийного дома принудительно расселят из-за угрозы обрушения

Дом № 4 в Южном проезде Самары полностью расселят. Экспертиза подтвердила, что здание представляет угрозу для жильцов. Решение принято по поручению главы города Ивана Носкова, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Самары Фото: Администрация Самары

Здание признали аварийным еще в 2021 году, но дополнительные технические обследования показали, что строительные конструкции утратили прочность. Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела в доме режим повышенной готовности. Теперь строение ждет демонтаж.

Четыре семьи из восьми, проживавших в здании, уже переехали, но оставшиеся жители отказывались покидать квартиры. В связи с ситуацией теперь их переселят принудительно Коммуникации в здании отключены: подача газа и водоснабжения полностью прекращена.

Жильцам предложили временное жилье в маневренном фонде. Вывезти вещи можно до 2 июля, администрация района обещает помочь с транспортом. На собрании жителям разъяснили порядок оформления документов и меры социальной поддержки.

Георгий Портнов