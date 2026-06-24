Полиция начала проверку после жалоб туристов на вооруженного охранника под Астраханью

Под Астраханью группу туристов на сапбордах и каяках напугала предметом, похожим на оружие, охрана частного рыбного предприятия. В полиции инициировали проверку по данному инциденту, сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под Астраханью группа туристов столкнулась с охраной рыбной фермы

Фото: Марина Окорокова Под Астраханью группа туристов столкнулась с охраной рыбной фермы

Фото: Марина Окорокова

Маршрут астраханцев, передвигавшихся на сап-доске и каяке, проходил по реке Болде в Приволжском районе, сообщает издание «Будни». По словам туристов, проплывая мимо садков с рыбой, они услышали крики охранников с предупреждением отплыть от фермы. Сотрудники ссылались на то, что территория является частной собственностью.

Как сообщили астраханцы, в руках одного из охранников они заметили похожий на ружье предмет, направленный в их сторону. «Накинул на плечо, было видно приклад, ствол. Насколько я могу оценить, это было ружье», — сообщил СМИ один из участников сплава.

Представитель предприятия журналисту издания ответил, что оружия не было, а инцидент с туристами — выдумка. По информации СМИ, садки с рыбой, мимо которых плыли астраханцы, принадлежат ООО «Рыбная компания „Акватрейд“».

ООО «РК „Акватрейд“» зарегистрировано в декабре 2002 года в Астраханской области. Компания работает в сфере пресноводного рыбоводства. Генеральным директором с июля 2025 года является Алексей Сиротин. Собственность распределена между тремя физическими лицами: Антон Федин и Игорь Букатов владеют по 47,44% долей каждый, а Елена Переверзева — 5,12%. Первые из них являются также учредителями ООО «Русская икра», зарегистрированного в Астрахани. В 2024 году выручка ООО «РК „Акватрейд“» составила 194,3 млн руб.

Марина Окорокова