С начала года из Татарстана в Китай экспортировали 12,2 тыс. тонн сушеного продовольственного гороха. Это в 3,5 раза превышает показатель прошлого года, когда объем поставок составил 3,58 тыс. тонн, сообщила пресс-служба республиканского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспорт татарстанского гороха в Китай вырос в 3,5 раза

Фото: Пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Экспорт татарстанского гороха в Китай вырос в 3,5 раза

Фото: Пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК»

17 июня специалисты испытательной лаборатории подтвердили соответствие очередной экспортной партии гороха весом 1,6 тыс. тонн фитосанитарным требованиям Китая.

Анна Кайдалова