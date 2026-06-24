Экспорт татарстанского гороха в Китай вырос в 3,5 раза
С начала года из Татарстана в Китай экспортировали 12,2 тыс. тонн сушеного продовольственного гороха. Это в 3,5 раза превышает показатель прошлого года, когда объем поставок составил 3,58 тыс. тонн, сообщила пресс-служба республиканского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
Экспорт татарстанского гороха в Китай вырос в 3,5 раза
Фото: Пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК»
17 июня специалисты испытательной лаборатории подтвердили соответствие очередной экспортной партии гороха весом 1,6 тыс. тонн фитосанитарным требованиям Китая.