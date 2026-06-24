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Прокуратура Удмуртии восстановила право пятерых учащихся-сирот на гособеспечение

Прокуратура Удмуртии добилась постановки пятерых несовершеннолетних в Ижевске, оставшихся без попечения родителей, на полное гособеспечение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По результатам прокурорской проверки было выявлено, что подростки 2008 и 2009 годов рождения не были включены в список получателей полного госсодержания на период обучения в техникумах. После вмешательства надзорного ведомства их права восстановили.