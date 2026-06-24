В этом году Татарстану выделят 164,9 млн руб. из федерального бюджета на реализацию мероприятий по информатизации здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан получит 164,9 млн рублей на цифровизацию здравоохранения

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Татарстан получит 164,9 млн рублей на цифровизацию здравоохранения

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средства направят на обеспечение взаимодействия медицинских информационных систем государственных и муниципальных медучреждений с государственной информационной системой обязательного медицинского страхования и Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения.

Анна Кайдалова