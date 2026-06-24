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Татарстан получит 164,9 млн рублей на цифровизацию здравоохранения

В этом году Татарстану выделят 164,9 млн руб. из федерального бюджета на реализацию мероприятий по информатизации здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Татарстан получит 164,9 млн рублей на цифровизацию здравоохранения

Татарстан получит 164,9 млн рублей на цифровизацию здравоохранения

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Татарстан получит 164,9 млн рублей на цифровизацию здравоохранения

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средства направят на обеспечение взаимодействия медицинских информационных систем государственных и муниципальных медучреждений с государственной информационной системой обязательного медицинского страхования и Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения.

Анна Кайдалова