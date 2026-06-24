Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Я уже рассказывала о новой инициативе Минфина и соответствующем постановлении правительства, которые касаются лабораторно выращенных алмазов и их новой маркировки и классификации (граммы вместо каратов, новые наименования и так далее). О том, как новые правила выглядят глазами бизнеса, мы поговорили с представителем одной из крупнейших компаний по выращиванию цветных лабораторных камней RusGems Дмитрием Токарчуком.

По мнению Дмитрия, основная задача инициативы понятна: «Цель — провести четкую законодательную и психологическую грань между природным и созданным человеком камнями». Он не склонен рассматривать происходящее как катастрофу для отрасли и считает, что для большинства добросовестных компаний принципиально мало что изменится.

«Для тех, кто давно не скрывает дешевизну, как мне кажется, разницы не будет никакой», — отмечает представитель RusGems.

При этом Токарчук обращает внимание на другую сторону вопроса. Любое изменение терминологии запускает целую цепочку организационной работы, которую потребитель обычно не видит. По его словам, «опять будем менять этикетки, переименовывать в программах — такая наша судьба».

Когда появляются новые требования, покупатель видит только новую надпись на бирке. А за ней стоят обновление программ учета, документации, сертификатов, внутренних баз данных и тысячи часов работы. Впрочем, по мнению Дмитрия, последствия могут оказаться шире простой смены формулировок: «По примеру GIA, возможно, наши лаборатории тоже введут специальную градацию — например, Premium, Standard и другие категории».

Как говорит Дмитрий, порядок в индустрии наводить нужно. Повышать информированность покупателя необходимо. Но стоит ли проводить такие изменения именно сейчас, когда ювелирный рынок переживает далеко не самые простые времена?

Анна Минакова