Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Параллельно с трансформацией крупнейших соцсетей у общества возникает запрос на нишевые продукты. Стартапы пытаются создать новые пространства — камерные, безопасные и полезные. К примеру, приложение Corner — это, по сути, персональная карта мест, которые пользователи сохраняют для себя и рекомендуют друзьям. Алгоритм анализирует предпочтения — какое меню, интерьер, район — и на их основе дает рекомендации. Разработчики хотят сократить время на поиск места и увеличить время на сами визиты.

Судя по всему, это снова происки зумеров. Corner рассчитан на людей, которые любят сохранять находки и доверяют выбору своего круга, а не классическим общедоступным отзывам. 77% представителей поколения Z выбирают места для перекуса через соцсети, показывают опросы. Получается такая «социальная карта путешествий». Она пригодится и для поиска кофейни у дома, и для планирования туристического маршрута в отпуске.

Место прописки проекта — США. В СМИ фигурируют сооснователи — молодые разработчики из Китая Элайза Ву и Джейк Ся — они познакомились в соцсетях в 2021 году и решили запустить бизнес вместе. За два раунда привлекли $3,75 млн. Изначально фокус был на мегаполисах — Нью-Йорк, Токио, Сеул, Лос-Анджелес. Постепенно охват растет.

Интересно, что это формат без рекламы. Создатели пишут: «Никакой рекламы, никаких ботов». Схема монетизации пока неочевидна — она строится вокруг пользовательского опыта и будущих коммерческих моделей. Люди устают от давления технологических корпораций и начинают отдавать предпочтение небольшим коммьюнити. Многие думали, что создавать новые соцсети уже не нужно. Но что, если сейчас самое время?

Яна Лубнина