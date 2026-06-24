Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Я тут вспоминал, когда же бывал в Ростово-Переславских землях. В первый раз, будучи еще студентом, лет так 40 с лишним назад. В последний — встречал тут Новый год в начале нового тысячелетия, тоже уже четверть века прошло. Переславль-Залесский, по-моему, внешне не изменился. Те же выбоины в асфальте, облупленные дома на главной улице Советской. По-прежнему в вечных лесах храмы небольшой Красной площади городка — все три: Владимирский, Александро-Невский и Петра Митрополита.

А рядом — второй по старшинству собор Владимиро-Суздальской Руси, Георгиевский, всегда закрытый на замок. На внешней стене — открытая буквально в 2025 году реставраторами надпись, повествующая о реальных убийцах князя Андрея Боголюбского. Уникальный исторический памятник находится на уровне человеческой груди и никак не защищен от внешнего воздействия. Интересно, как быстро это граффити превратится в небытие. 40 лет назад еще работала ветка узкоколейки вдоль Плещеева озера, и мы с сокурсниками катались в маленьких вагончиках. Зато тогда не было в устье Трубежа катамаранов и моторных лодок напрокат, и сапы не бороздили просторы озера.

Как рассказывают, в период пандемии город заполонили экспаты, которые сейчас определяют его общественно-культурную ауру. Кроме сапов, я отметил неожиданную аутентичную французскую патиссерию в промышленном районе, среди контейнеров. Иных следов засилья экспатов в Переславле не заметил, но, возможно, здесь надо пожить, посмотреть город изнутри.

Ну, а Ростов Великий — это просто заповедник дремоты. Здешняя улица Советская, что вокруг Кремля, стремится стать пешеходной. Поэтому все взрыто и, по ощущению, заброшено. Это никак не влияет на торговую активность — она по-прежнему нулевая. Магазины, в том числе сувенирные, были дружно закрыты, несмотря на государственный праздник и начало лета. Туристы в поисках развлечений стремились к корабликам, стартующим прямо с земляного берега озера Неро. Сапов тут не было — да и трудно представить человека, способного погрузиться в это мелководье (средняя глубина 1 метр), переполненное сапропелем, то есть жирной грязью.

Дмитрий Буткевич